Куренівка, Поділ, Петрівка і Рибальський залишаться без гарячої води

З 13 до 27 серпня проводитимуться випробування теплових мереж частково у Подільському та Оболонському районах столиці, а саме на житлових масивах Куренівка, Поділ, Петрівка та Рибальський півострів.

Як повідомляє АЕК “Київенерго”, у зв’язку з цим постачання гарячої води буде припинено, починаючи з 18.00 12 серпня.

За інформацією компанії, випробувальні зони теплових мереж розміщені в межах вулиць: Електриків, Набережно-Лугової, Набережно-Хрещатицької, Боричевого Току, Боричевого узвозу, вулиці Кожум’яцької, Ярославського провулку, вулиць Фрунзе, Костянтинівської, Оленівської, площі Фрунзе, Балтійського провулку, вулиці Валківської, Гаванського провулку, вулиць Марка Вовчка, Новокостянтинівської, Петропавлівської, Садовського, Скляренка, Московського проспекту.

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж подача гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде додатково повідомлено житлово-експлуатаційні організації.

“Київененрго” попереджає, що на вулицях, у садибах, підвалах будинків, де проходять теплові мережі, можуть виникнути пошкодження підземних трубопроводів з провалинами та викидом гарячої води на поверхню. У разі виявлення провалин і місць виходу гарячої води прохання повідомляти про такі випадки на зазначених житлових масивах за телефонами: 425-19-98, 501-89-16, 425-25-64.

Довідки за телефоном інформаційно-довідкової служби АК „Київенерго” 0-88.