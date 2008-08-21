ВАЗ збив чотирьох пішоходів, двоє з яких загинули

На Хмельниччині легковий автомобіль збив чотирьох пішоходів, двоє з яких загинули.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 20 серпня у селі Лугове Ярмолинецького району Хмельницької області водій легкового автомобіля „ВАЗ-2104” виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на чотирьох пішоходів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще двоє травмовані.

За фактом аварії правоохоронні органи проводять розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровані 180 ДТП, в яких загинула 21 особа та 217 травмовані.