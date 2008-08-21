ВАЗ збив чотирьох пішоходів, двоє з яких загинули
10:20, 21 серпня 2008Разное
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Трагедія на Хмельниччині
На Хмельниччині легковий автомобіль збив чотирьох пішоходів, двоє з яких загинули.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 20 серпня у селі Лугове Ярмолинецького району Хмельницької області водій легкового автомобіля „ВАЗ-2104” виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на чотирьох пішоходів.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще двоє травмовані.
За фактом аварії правоохоронні органи проводять розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровані 180 ДТП, в яких загинула 21 особа та 217 травмовані.
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