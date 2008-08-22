У Віталія Кличка китайська митниця відібрала сало

Відомого боксера Віталія Кличка у Китаї спіткала невдача - cуворі митники конфіскували у нього кілька кілограмів сала. “Постраждалий” поскаржився журналістам: працівники аеропорту залишилися невблаганними, довелося вибачатися перед друзями, які так чекали боксера з гостинцем з Батьківщини, повідомляє 5 канал.