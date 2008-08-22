У Віталія Кличка китайська митниця відібрала сало
13:08, 22 серпня 2008Разное
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Працівники аеропорту були невблаганними
Відомого боксера Віталія Кличка у Китаї спіткала невдача - cуворі митники конфіскували у нього кілька кілограмів сала. “Постраждалий” поскаржився журналістам: працівники аеропорту залишилися невблаганними, довелося вибачатися перед друзями, які так чекали боксера з гостинцем з Батьківщини, повідомляє 5 канал.
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