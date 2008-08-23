Мерія Торонто хоче заборонити воду в пляшках

Мер Торонто Девід Міллер оголосив, що влада міста, як і кілька інших канадських муніципалітетів, мають намір заборонити продаж бутильованої води, щоб скоротити кількість відходів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт Canoe.com.

Муніципальна рада обговорить це питання в рамках ініціативи, спрямованої на скорочення кількості відходів, зокрема, порожніх пляшок, які потрапляють на звалища. У листопаді на раду буде подана доповідь, де будуть викладені відповідні пропозиції для міської влади.

Мер Міллер стверджує, що водогінна вода в Торонто чистіша, ніж вода найпопулярнішої марки бутильованої води, зазначено в повідомленні.

У понеділок канадське місто Лондон (провінція Онтаріо) заборонило продаж води в пляшках в муніципальних будинках. Інші канадські міста, такі як Кіченер, Оттава і Ванкувер, висловили зацікавленість в ухваленні подібного рішення.