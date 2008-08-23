ДТП на Харківщині: постраждали шестеро осіб, у тому числі троє дітей

Сьогодні в 0.50 у Харківській області на автодорозі Київ-Харків-Довжанський автомобіль "ЗАЗ-110307" з`їхав у кювет та перекинувся, внаслідок чого троє дорослих і троє дітей отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, постраждалі були доставлені до Чугуївської районної лікарні.

Причини аварії встановлюються.