ДТП на Харківщині: постраждали шестеро осіб, у тому числі троє дітей
10:28, 23 серпня 2008Разное
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Інформація ДАІ
Сьогодні в 0.50 у Харківській області на автодорозі Київ-Харків-Довжанський автомобіль "ЗАЗ-110307" з`їхав у кювет та перекинувся, внаслідок чого троє дорослих і троє дітей отримали тілесні ушкодження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, постраждалі були доставлені до Чугуївської районної лікарні.
Причини аварії встановлюються.
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