Помер письменник і журналіст Василь Кожелянко

22 серпня на 52-му році життя пішов з життя письменник, поет, журналіст і публіцист Василь Кожелянко.

Як передає кореспондент УНІАН, за попередньою інформацією, причиною смерті письменника став серцевий напад.

В.Кожелянко народився у 1957 році в селі Кам’яна Сторожинецького району Чернівецької області, де і прожив усе життя. Працював журналістом у провідних чернівецьких та львівських виданнях.

Автор збірок поезій "Терновий іней" (1994, премія "Гранослов`92"), "Білий і рудий" (1994), "Семибарвний кінь" (1995), "Як вчив Кожелянко-цзи" (2000), романів "Дефіляда у Москві" (1997, премія "Сучасності"), "Конотоп" (1998), "Людинець пана Бога" (1999), "ЛЖЕNostradamus" (1999), “Срібний павук” та інших. Критики визначають напрям прози Кожелянка як "альтернативну історію", "політичне фентезі".

Прощальна панахида відбудеться 24 серпня, у День Незалежності України, у церкві села Заволока Сторожинецького району о 8.00.