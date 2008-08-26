Українець намагався переплисти Керченську протоку
02:01, 26 серпня 2008Разное
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Просто додому хотілося швидше
Російські та українські прикордонники затримали громадянина України, який уплав спробував перетнути Керченську протоку, щоб повернутися на батьківщину з Краснодарського краю.
Як повідомляє ІТАР-ТАРС, цей спосіб повернення 20-річний українець обрав тому, що у нього не було документів, і виїхати додому на транспорті йому було б важко.
Порушник спробував проплисти відстань в чотири кілометри, але був затриманий в морі.
На території Краснодарського краю українець проживав нелегально. Проте юридичне рішення за фактом його "запливу" буде ухвалено за законами України, куди його доставили російські прикордонники.
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