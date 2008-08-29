Маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 7 осіб постраждали
12:20, 29 серпня 2008Разное
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ДТП в Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області вчора ввечері внаслідок зіткнення з вантажівкою на 207-му кілометрі автошляху «Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя» було травмовано 7 пасажирів мікроавтобуса.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області, зіткнулись пасажирський мікроавтобус «Мерседес-Бенц» і вантажний автомобіль «ГАЗ 33021» з причепом.
Серед травмованих – троє підлітків. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарень міст Кривий Ріг та Апостолове. Ведеться розслідування ДТП.
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