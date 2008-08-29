Маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 7 осіб постраждали

У Дніпропетровській області вчора ввечері внаслідок зіткнення з вантажівкою на 207-му кілометрі автошляху «Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя» було травмовано 7 пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області, зіткнулись пасажирський мікроавтобус «Мерседес-Бенц» і вантажний автомобіль «ГАЗ 33021» з причепом.

Серед травмованих – троє підлітків. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарень міст Кривий Ріг та Апостолове. Ведеться розслідування ДТП.