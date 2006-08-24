Чим Президент пригощатиме гостей на прийомі

На прийомі у Президента в четвер увечері гостей частуватимуть білим та червоним вином і "дуже скромною закускою".

Про це в інтерв’ю двом інтернет-виданням повідомив гуманітарний віце-прем`єр Дмитро Табачник.

"Будуть білі та червоні вина і дуже скромні закуски, а ще буде спілкування", - сказав він. За його словами, президент виступить перед присутніми з 5-хвилинним тостом, "більше офіційних тостів не буде".

За словами Табачника, на прийом запрошені народні депутати, члени уряду, колишні президенти та керівники урядів, голови облрад, а також представники наукової та творчої інтелігенції.

На питання, чому прийом не скасовано як інші святкові заходи, Табачник відзначив: "Жалоба була вчора, вона тривала 24 години. Сьогодні її немає, але оргкомітет звернувся до президента з пропозицією зберегти всі державні церемонії, але перенести розважальні заходи".

Українська правда