Це відбулося на тлі його скандальних заяв про можливі домовленості з Росією.

Народного депутата України Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції "Європейська солідарність". Як передає кореспондент УНІАН, про виключення Гончаренка з фракції з президії парламенту оголосив Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України.

"Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" від 5 жовтня 2026 року, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича", - сказав Корнієнко.

Як відомо, таке оголошення в сесійній залі вважається вже офіційним виключенням депутата з фракції.

Відео дня

Що зробив Гончаренко

Як повідомляв УНІАН, раніше Гончаренко опублікував у своїх соцмережах великий допис із міркуваннями про те, що продовження війни для України є безперспективним і вкрай небезпечним, а тому варто йти на значні поступки Росії заради миру.

Зокрема, Гончаренко запропонував обговорювати з Росією український нейтралітет та відмову від вступу до НАТО, зняття частини санкцій з Росії, статус російської мови і церкви в Україні, а також статус Донбасу.

Його заяви підхопили російські засоби масової інформації, подаючи їх як свідчення того, що у Києві начебто починають погоджуватися з вимогами Москви щодо фактичної капітуляції України.

Після цього пресслужба партії "ЄС" заявила, що Гончаренка виключили з фракції "Європейська солідарність".

Пізніше Гончаренко також опинився у базі сайту "Миротворець". Там його називають "професійним провокатором" та "політичним популістом".

Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру, підкреслив, що заяви народних депутатів Гончаренка, Данила Гетманцева та мера Харкова Ігоря Терехова щодо завершення війни на кшталт "давайте домовлятися з Росією" є капітуляцією.

Вас також можуть зацікавити новини: