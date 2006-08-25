”Чорні ящики” Ту-154 придатні до роботи

Магнітна стрічка в "чорних ящиках" літака Ту-154, що зазнав катастрофи 22 серпня в Донецькій області, придатна до зчитування. Про це повідомляє прес-служба Міждержавного авіаційного комітету (МАК), передає РБК.

У повідомленні наголошується, що 24 серпня проведено розкриття контейнерів параметричного й звукового бортових самописців літака Ту-154. Розкриття контейнерів показало, що, не зважаючи на значні ударні навантаження, що впливали на самописці в момент руйнування конструкції літака, носії польотної інформації (магнітна стрічка) знаходяться в задовільному стані й придатні до зчитування.

В результаті зчитування інформації було встановлено, що запис аварійної ситуації є на обох самописцях. Запис параметричного самописця - задовільний, запис звукового самописця потребує серйозної додаткової обробки.

Комісія МАК за участю фахівців авіаційних властей України розпочала розшифровку й синхронізацію записів самописців.