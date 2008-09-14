Українець Андрій Котельник захистив титул чемпіона світу з боксу (фото)

Боксер Андрій Котельник захистив свій титул чемпіона світу за версією WBA в суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Котельник (30 виграних боїв, з них 13 нокаутів, 2 програних) у Львівському палаці спорту успішно провів перший захист свого титулу, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів над японцем Норіо Кімурою (відповідно, 32, 18, 6), повідомляє Zaxid.net. Після закінчення 12 раундів усі судді віддали перемогу Котельнику (118:110, 119:109, 119:109) .

В цілому зустріч проходила в невисокому темпі. Наприкінці восьмого раунду Кімура пропустив лівий бічний і від нокауту його врятував лише гонг. У дев`ятому раунді Котельник продовжив розгром японського лівші проте, активізувавшись лише наприкінці раунду, він знову не зміг розвинути дострокової перемоги.

Та ж ситуація повторилася і наприкінці 12 раунду, коли попри безліч пропущених ударів Котельника Кімура залишився на ногах до фінального гонгу.

22 березня ц.р. в столиці Уельсу Кардіфі Андрій Котельник переміг Гевіна Різа технічним нокаутом, здобувши звання чемпіона світу у ваговій категорії до 63,5 кг за версією WBA, нагадує newsru і зазначає, що в Україні вперше пройшов поєдинок за звання чемпіона світу з професійного боксу за версією однією з провідних світових боксерських організацій.

Фото AP, УНІАН