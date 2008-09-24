Близько 30 млн. людей спробують виграти 130 млн. євро

Близько 30 млн. європейців спробують виграти 130 млн. євро в лотереї “Євромільйон”.

Як повідомляє AFP, такі дані розповсюдили організатори лотереї.

За даними агентства, таким чином, вчетверте з моменту започаткування європейської лотереї для 9 країн-членів ЄС, продажі квитків сягнуть такого високого рівня.

Традиційно, кожен тиждень в “Євромільйоні” беруть участь близько 15 млн. гравців.

Зазвичай, нерозіграний джек-пот переходить на наступний тиждень, однак, коли протягом 10 тиражів поспіль джек-пот не розігрується, він в наступному, 11-му, тиражі ділиться між квитками, що мають найближчу до виграшної комбінацію з 7 цифр.

В нинішню п’ятницю, 26 вересня, відбудеться саме такий 11-й тираж із сумою джек-поту в 130 млн. євро. В останні два таких розіграші – в лютому цього року та у вересні 2007 року – джек-пот був розподілений між десятками гравців.

В лютому 2007 року перший джек-пот цілком на суму в 100 млн. євро виграв гравець з Бельгії. Вірогідність виграшу оцінюється як 1 до 76 млн. 275 тис. 360.

А найбільший виграш в історії цієї лотереї в 115 млн. євро дістався ірландці в липні 2005 року.