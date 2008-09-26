Нємцов до коаліції Тимошенко з Януковичем приплутав Діму Білана

Колишній перший віце-прем`єр-міністр і колишній міністр палива та енергетики Росії Борис НЄМЦОВ вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не могла зрадити інтереси України.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Мене важко запідозрити в любові до Юлії Володимирівни, я це вже багато разів доводив, але треба бути об`єктивним і чесним. Юлія Володимирівна, звичайно, не хоче покінчити життя політичним самогубством, це очевидно, і брати участь у всяких незаконних заходах, шпигунстві на користь Росії, у змові з метою продати незалежність України і таке інше вона не буде», - сказав він.

На думку Б.НЄМЦОВА, Україні з Росією, як з великим сусідом, треба мати хороші відносини і спілкуватися з російським керівництвом. «Але це зовсім не означає, що спілкування і зрада – це слова-синоніми. Кондоліза РАЙС (Держсекретар США - УНІАН) спілкується з ЛАВРОВИМ (Сергій ЛАВРОВ - міністр закордонних справ Росії - УНІАН), вона що, куплена ним, чи що? Це нісенітниця повна», - зазначив він.

«Що ТИМОШЕНКО зраджує інтереси України, я в це повірити не можу», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Найімовірнішим виходом з політичної ситуації, що склалася в Україні, він вважає той варіант, що Ю.ТИМОШЕНКО домовиться про створення коаліції з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Здається, що для тих, хто стояв на Майдані, це взагалі чортзна-що. Я теж раніше думав, що це неможливо, але, як співає Діма БІЛАН, "неможливе можливе". Особливо у вас», - сказав російський політик.

Водночас Б.НЄМЦОВ сказав, що він не може сказати, добре це чи погано. За його словами, з одного боку, – це стійка більшість у Верховній Раді, об`єднання України, припинення кризи. З іншого боку, вважає він, щоб домовленості були стійкими, вони повинні бути довгостроковими. «Якщо домовляться про все, крім того, хто наступний президент або хто бере участь у виборах, то ця домовленість триватиме місяці два-три», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник голови Секретаріату Президента А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради та політичної корупції в діях прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення про підтримку кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов про пасивну позицію прем`єр-міністра України та її політичної сили в конфлікті з Грузією.

Своєю чергою прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

Водночас 21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладено інформацію про діяльність Кабінету Міністрів України на шкоду національним інтересам держави.