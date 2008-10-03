Чи є "Кока-кола" контрацептивом і чиї блохи скачуть вище

У Гарвардському університеті відбулася 18-а церемонія вручення Антинобелівської премії, яка також називається Гнобелівська або Шнобелівська. Премія присуджується за найсумнівніші наукові досягнення.

Головним таким досягненням сталі дослідження Дебори Андерсон з лабораторії з контролю народжуваності Медичної школи Гарварду. Вона одержала Антинобелівську премію з хімії за спробу довести, що напої "Кока-кола" і "Пепсі" можуть використовуватися як засіб контрацепції.

Варто відзначити, що ще одна Антинобелівська премія з хімії дісталася тайваньським дослідникам, які провели схожі експерименти і з`ясували, що ні "Кока-кола", ні "Пепсі" сперміцидними властивостями не володіють.

Нагороду у галузі харчування одержали двоє учених з Італії і Великобританії, які намагалися довести, що їжа тим смачніша, чим приємніші звуки при її поглинанні. Для цього за допомогою електроніки Максиміліано Зампіні і Чарльз Спенс модифікували звук хрускоту картопляних чіпсів, щоб створити у людини відчуття більшої "свіжості і хрусткості", ніж є насправді, передає Associated Press.

Премія у галузі біології дісталася трьом ученим з Франції, які з`ясували, що блохи, які живуть на собаках, стрибають вище за тих, які мешкають на кішках.

Антинобелівську премію миру одержала Швейцарська федеральна комісія з етики в біології, яка висловила думку, що "рослини володіють гідністю". Згідно висновкам комісії, спричинення шкоди рослинам є "морально неприпустимим".

Премія у галузі медицини була присуджена Дену Ерайєли з університету Північної Кароліни. Учений продемонстрував, що дорожчі ліки діють ефективніше, ніж дешеві. Він видав двом групам добровольців однакові плацебо (речовина, використовувана як лікарський засіб, позитивний лікувальний ефект якої пов`язаний з підсвідомим психологічним очікуванням пацієнта) у вигляді болезаспокійливих засобів. Першій групі учений повідомив, що дає їм ліки за ціною 2,5 дол. за пігулку, а другій - по 0,1 дол. При цьому добровольці, що прийняли дорожчі ліки, менш хворобливо реагували на невеликі розряди струму, що пропускалися через них. На думку ученого, це доводить, що ціна впливає на очікування пацієнтів - чим дорожчі ліки, тим більшого ефекту від них чекають.

Антинобелівська премія була встановлена журналом "Анали неймовірних досліджень" в 1991 р., але завдяки абсурдності матеріалів вона незабаром придбала популярність і серед людей, далеких від науки. Виступ кандидатів повинен тривати не більше хвилини. Якщо регламент не дотримується, на сцену виходить дівчинка, яка говорить: "Будь ласка, припиніть, мені нудно". Лауреатам премії дістається медаль з фольги або пластикові клацаючі щелепи.

РБК