Луценко про ДАІ, штрафи, автошколи та двосторонню корупцію

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловив надію на те, що вже в листопаді набудуть чинності нові вимоги Закону про дорожній рух.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Донецьку. «Я дуже сподіваюся, що буде підписаний законопроект про зміну до Закону про дорожній рух. Голова держави має 15 днів на ухвалення рішення, і я дуже сподіваюся, що цей закон буде підписаний», - сказав міністр, нагадавши, що цей закон, розроблений МВС, «був внесений до парламенту від імені Президента». Ю.Луценко підкреслив: «Тому, сподіваюся на його підписання. А далі публікація, тобто, я вважаю, що з листопада місяця водіям треба бути вдвічі обережнішими, хоча я їх закликаю починати тренуватися робити це вже з завтрашнього дня».

Міністр детально зупинився на окремих пунктах закону, які значно посилюють відповідальність водія за правопорушення на дорозі.

«Хочу нагадати, що не йдеться виключно про збільшення штрафів, це примітивний підхід і не є правильним», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Хоча, за його словами, «підняли штрафи в багато разів». «Наприклад, сьогодні за відсутності страховки штраф становить не банальних 17 грн., як раніше було, а 500 грн., що фактично відповідає вартості страховки. Наприклад, за відмову зупинитися на вимогу працівника ДАІ, штраф за яку раніше був близько 34 грн., сьогодні - вже близько 150 грн. або 3 місяця без права водити автомобіль. П`яний за кермом – це 2,5 – 3,4 тис. грн. штрафу, або до 10 років при повторному скоєнні такого злочину позбавлення права водити автомобіль», - перелічив глава МВС.

Проте він акцентував, що підвищення штрафів – «це не головне».

«Головні інновації Закону, який я цілком підтримую і на нього дуже розраховую, - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО, - це нарешті введення загальносвітової норми відео- і фотофіксацій порушень як доказ у суді: тобто, камери неупереджено фіксуватимуть порушення перевищення швидкості на автотрасах».

Міністр запевнив, що «незалежно від того, хто за кермом сидить – працівник міліції, СБУ, олігарх, пенсіонер, штраф йтиме за місцем проживання». «Внутрішня безпека МВС України контролюватиме буфер інформації з тим масивом квитанцій, який надсилатиметься нашими дізнавачами за місцем реєстрації автомобіля», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, «в разі несплати цих штрафів, при проходженні передбачених техоглядів, люди платитимуть удвічі більшу суму за невиконання санкцій, передбачених новим законом».

«На мій погляд, саме цей підхід є відповіддю на ту корупцію, яка в двосторонньому порядку, на жаль, існує на дорогах України - і з боку водіїв, і з боку окремих, несумлінних працівників ДАІ», - сказав глава МВС. Він зазначив, що з повсюдним впровадженням нової техніки на дорогах країни, «наші працівники ДАІ, як і в будь-якому цивілізованому світі, патрулюватимуть, а не сидітимуть у засідках, выпасаючи порушників, багато з яких є потенційними хабародавцями». «Ось у цьому сенс цього закону насамперед, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також додав, що «важлива складова у цьому законі - це посилення підходу до автошкіл, які на жаль, профанують своє завдання випуску грамотних водіїв». «Насправді – десятки тисяч людей виходять з них і вчаться на дорогах ціною людського життя. Ми збираємося навести лад у цьому господарстві», - підсумував міністр, наголосивши, що «весь комплекс цих робіт найближчим часом покаже свою ефективність».