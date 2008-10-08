У Києві режим «жовтого миготіння» світлофорів буде на 3 години коротшим

У Києві з грудня світлофори працюватимуть у режимі «жовтого миготіння» з 1:00 до 5:00, а не з 23.00 до 6.00, як нині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне доручення переглянути режим роботи світлофорів дав комунальному підприємству «Київдорсервіс» міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Таке рішення було ухвалене, враховуючи численні скарги мешканців столиці, у яких йшлося про те, що водії часто не пропускають пішоходів на обладнаних переходах на жовте миготіння світлофору, як то передбачено Правилами дорожнього руху.

За інформацією КП «Київдорсервіс», усі необхідні роботи заплановано завершити до кінця листопада поточного року.

Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві не заперечує щодо переведення роботи світлофорів на магістральних вулицях у режим «жовтого миготіння» у нічний час з 1.00 до 5.00.

Зараз фахівці «Київдорсервісу» розпочали розробку циклограм функціонування світлофорних об’єктів міста на 420 перехрестях вулично-дорожньої мережі Києва у новому режимі.