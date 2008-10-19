Лобове зіткнення «Тойоти» і «Хонди»: одна людина загинула і двоє травмовані

У Першотравневому районі Криму на 57-му кілометрі автодороги Херсон - Сімферополь при лобовому зіткненні двох легкових автомобілів одна людина загинула і двоє травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, автоаварія сталася ввечері у суботу.

Автомобіль «Тойота» виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з автомобілем «Хонда». Водій «Тойоти» загинув на місці ДТП. Ще двоє людей (водій «Хонди» і пасажирка одного з автомобілів) госпіталізовані в Першотравневу центральну райлікарню.

А в Сімферополі в результаті лобового зіткнення автомобілів ВАЗ і «Мерседес», що також сталося у суботу пізно ввечері, травмовані 4 людей, деякі з них – тяжко. Всі, хто постраждав у ДТП, знаходилися у ВАЗі.