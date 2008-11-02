Сара Пейлін "купилася" на телефонний жарт

Кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії США Сара Пейлін протягом сімох хвилин щиро спілкувалася з канадським коміком, вважаючи, що їй потелефонував президент Франції Ніколя Саркозі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на канадський телеканал CTV.

Розіграш влаштували канадські коміки і радіоведучі Марк-Антуан Одетт (Marc-Antoine Audette) і Себастьян Трудель (Sebastien Trudel), відомі в Канаді як "Месники в масках" (Le Justiciers Masques).

Вони обговорити зі своєю жертвою політику, перспективи спільного відпочинку, дружину Николя Саркозі. Жартівники встигли за цей час підкорити С.Пелін, заявивши, що та може стати добрим лідером США, на що напарниця Джона Маккейна скромно відповіла: "Можливо, через 8 років".

Гумористи також запропонували С.Пейлін "за нагоди пополювати разом з вертольота", на що губернатор Аляски заявила: "Ми могли б добре провести час після роботи". У іншому моменті телефонного розіграшу було повідомлено, що "президентові Франції" дуже сподобався "документальний фільм" про С.Пейлін. При цьому йшлося про недавно зняту в Америці порнографічну картину "Nailin` Paylin", головну роль в якій виконує актриса, вражаюче схожа на губернатора Аляски. Утім, остання воліла не заглиблюватись у деталі і радісно погодилася.

Представники штабу С.Пейлін підтвердили, що кандидат у віце-президенти була розіграна канадськими коміками. "Губернатор була дещо здивована, коли дізналася, що опинилася в компанії голів держав, включаючи президента Саркозі і інших знаменитостей, які стали об`єктами цих жартівників, - але c`est la vie", - сказала офіційний представник С.Пейлін Трейсі Шміт.

За інформацією агентства France Press, жертвами "Месників в масці" у різний час були королева Єлизавета II, Жак Ширак, Мік Джаггер, Білл Гейтс, Дональд Трамп і сам Ніколя Саркозі.