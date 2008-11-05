Любителів чаю змусять економити воду

Британська урядова організація Environwise звернулася до власників підприємств з проханням скоротити витрату води на приготування чаю для працівників, пише 4 листопада The Daily Telegraph.

Зокрема, керівникам пропонують зобов`язати штат заварювати чай не в окремих чашках, а в спільних чайниках. Британцям радять кип`ятити тільки ту воду, яка знадобиться особисто їм для чаю, щоб не витрачати даремно електроенергію та воду.

За оцінкою організації, мешканці Великої Британії щорік кип`ятять більше 30 мільярдів чашок води без необхідності.

Натомість, представники Альянсу платників податків вже назвали ініціативу марною і дорікають урядові за те, що кошти витрачаються на видання очевидних порад.

Лента.ру