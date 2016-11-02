Нове життя в Святошинському районі столиці від РК "Святобор"

Міста, як і люди, мають потребу в оновленні. І як драйвер їх зростання і розвитку найчастіше виступають інноваційні житлові комплекси, навколо яких концентрується нове життя старих районів. У ЖК комфорт-класу «Святобор» компанії «City One Development» і «Інвест-Будресурс» вдалося реалізувати унікальний для України формат житла - «Сіті-комфорт», який поширюється не тільки на нове зведене житло, а й на всю навколишню інфраструктуру, значно покращуючи її якість.

Одне з головних завдань сучасної урбаністики - розробка концепції комфортного розвитку окремих районів міста. Але наші реалії поки не такі сучасні, як хотілося б. Тут як приклад можна привести горезвісні «спальні райони», в яких при наявності мінімальної інфраструктури у вигляді шкіл, дитячих садів і поліклінік відсутнє все інше, і їх мешканці змушені щодня виїжджати в центр міста, щоб попрацювати або провести дозвілля.

ЖК «Святобор» ламає цей стереотип. Для цього творці комплексу, святкова церемонія відкриття якого відбулася 29 жовтня 2016 року, пропонують інноваційний для українського ринку формат житла - «Сіті-комфорт». Для нього характерні оптимальні планування квартир, сучасне технічне оснащення будинків, оптимальна транспортна доступність, приваблива прибудинкова територія, передовий ландшафтний дизайн і безпека. Тобто за порівняно невеликі гроші мешканці купують житло того ж рівня комфорту, що і «бізнес-клас». Що поступово формує інший соціальний ландшафт всього району. Метраж квартир нового ЖК, в якому переважають однокімнатні студіо (29-48 м2) і двокімнатні квартири (52-64 м2), визначає і основну аудиторію споживачів - молоді люди і сім'ї з маленькими дітьми, які зможуть зарядити район новою енергією. Для підтримки звичного для них способу життя в ЖК «Святобор» є все необхідне. На перших поверхах будівель розмістяться магазини і аптеки, відділення банків і офіси, фітнес-студія та дитяча школа раннього розвитку, а значить, комплекс буде по-справжньому багатофункціональним. На закритій прибудинковій території буде облаштовано велодоріжки, а також сучасні спортивні та дитячі майданчики. «Ми доклали багато зусиль для максимального озеленення та благоустрою як території комплексу, так і всього мікрорайону, - зазначає Роман Хабін, директор компанії« Інвест-Будресурс ». - Наше найважливіше соціальне завдання - бути хорошим сусідом для всіх жителів району! ». Ось чому команда забудовника подбала також про порядок на прилеглих дворах і територіях. З цією метою були відремонтовані спортивні майданчики навколо комплексу та висаджені нові дерева.

Ще одна важлива характеристика комплексу - його сучасні архітектурні рішення та застосовані сучасні будівельні та інженерні технології, а також якісні матеріали повністю відповідають житлу «бізнесc-класу». При цьому дане екологічно чисте і енергоефективне житло доступно за розумною ціною. «Для раціонального інвестора - це якісна квартира по демократичній ціні, - підкреслює Роман Хабіна, директор компанії« Інвест-Будресурс ». - Відомо, що нерухомість вигідно купувати перед введенням об'єкта в експлуатацію. Наприклад, зараз на готові квартири в ЖК «Святобора» діє унікальна розстрочка, без відсотків і обмежень у часі ».

А, значить, прийшов час купити нову квартиру в унікальному житловому комплексі, що носить ім'я лісового бога, що вносить в наше життя гармонію і згоду!