У Києві частково зупинилося метро, фунікулер і трамваї, - КМДА

У столиці спостерігаються значні коливання напруги.

Сьогодні, 2 листопада, у Києві через відсутність електропостачання тимчасово зупинили рух поїздів на частині червоної та зеленої гілок метро, а також фунікулера і швидкісного трамвая, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", - ідеться в повідомленні.

У КМДА також зазначили, що на "червоній" лінії наразі поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Водночас "синя" лінія працює у звичайному режимі.

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Крім того, в "Київпастранс" повідомили, що через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамваю та на просп. Відрадному", - зазначається в повідомленні.

У пресслужбі "Київського метрополітену" повідомили, що рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова".

Там також додали, що поїзди відновили рух на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

Таким чином, метрополітен працює у звичайному режимі.

Транспорт Києва - останні новини

27 жовтня у столиці після ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "червоній" і "зеленій" лініях метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

23 жовтня у Києві станція метро "Чернігівська" частково відновила роботу після російської атаки. Раніше повідомлялося, що там постраждали фасад, платформна зона, колії, контактна рейка та системи електропостачання й управління рухом.

Раніше у звʼязку з нічними атаками росіян на Південний міст рух транспорту по ньому було повністю перекрито з обох боків. Обмеження торкнулися й інших столичних мостів.

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