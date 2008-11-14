Тимошенко і Путін в Кишиневі (фото)

18:01, 14 листопада 2008
Разное
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Пройшла зустріч прем`єр-міністрів країн СНД

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

 

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