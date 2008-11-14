Тимошенко і Путін в Кишиневі (фото)
18:01, 14 листопада 2008Разное
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Пройшла зустріч прем`єр-міністрів країн СНД
|Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр Росії Володимир Путін, прем’єр-міністр Молдови Зінаїда Гречана та Президент Молдови Володимир Воронін під час зустрічі в Кишиневі
|Цього дня в рамках засідання ради глав урядів країн – учасниць СНД пройшла зустріч прем`єр-міністрів країн СНД з Президентом Молдови
Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН
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