Настав «чорний день» водія

Відсьогодні за порушення правил дорожнього руху з усіх, хто тримає кермо, будуть стягувати штрафи у десять разів більші. Мінімальні розцінки – 51 гривня, максимальні – 3400.

Пішоходи теж осторонь не залишаться. Їм так само доведеться відповідати за незграбну поведінку на дорозі. Щоправда штрафи менші.

Нові штрафи діють з ночі. Однак на вулицях столиці, приміром зранку, по дорозі з Лісового та Харківського масиву активності автоінспекторів не помічено, повідомляє ICTV.