Експерти обговорять підсумки 2016 року для України та ЄС

9 грудня (п'ятниця) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «2017: кінець об'єднаної Європи?», передає LB.

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Підсумки 2016 року для Європи й України: референдум у Нідерландах, Брексіт, питання безвізового режиму для України;

Підсумки референдуму в Італії та виборів президента Австрії як провісники майбутнього Європи.

Як змінять політичний ландшафт Євросоюзу 2017 року вибори в країнах ЄС і вихід Британії зі складу ЄС?

Шлях Європи: повернення до консервативних цінностей чи «новий фашизм»?

Зміна європейських цінностей: висновки для України.

Чи втратить Україна європейських союзників? Як це вплине на хід конфлікту України з РФ?

Учасники круглого столу:

Маркіян Лубківський, дипломат, громадський діяч;

Сергій Дацюк, філософ, публіцист;

Тарас Качка, експерт з міжнародних питань;

Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна.

Модератор круглого столу: Ігор Соловей, редактор відділу «Світ» LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).