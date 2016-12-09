Експерти обговорять підсумки 2016 року для України та ЄС
9 грудня (п'ятниця) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «2017: кінець об'єднаної Європи?», передає LB.
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Підсумки 2016 року для Європи й України: референдум у Нідерландах, Брексіт, питання безвізового режиму для України;
Підсумки референдуму в Італії та виборів президента Австрії як провісники майбутнього Європи.
Як змінять політичний ландшафт Євросоюзу 2017 року вибори в країнах ЄС і вихід Британії зі складу ЄС?
Шлях Європи: повернення до консервативних цінностей чи «новий фашизм»?
Зміна європейських цінностей: висновки для України.
Чи втратить Україна європейських союзників? Як це вплине на хід конфлікту України з РФ?
Учасники круглого столу:
Маркіян Лубківський, дипломат, громадський діяч;
Сергій Дацюк, філософ, публіцист;
Тарас Качка, експерт з міжнародних питань;
Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна.
Модератор круглого столу: Ігор Соловей, редактор відділу «Світ» LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).