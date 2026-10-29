У Кремлі здивовані, що Україна організувала масовану атаку дронів на Москву

Пєсков заявив, що російська ППО змогла відбити напад.

Москва налаштована продовжувати війну, оскільки Україна завдає удари по РФ навіть під час важлих для країни-агресорки політичних подій. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Це дуже дивно, тому що це світового масштабу подія, яка відбувається у столиці Росії (саміт з лідерами африканських країн, - УНІАН). І, звичайно, у цей час організовувати таку масову дронову атаку на Москву – дивно", - сказав Пєсков.

Він заявив, що російські сили протиповітряної оборони змогли відбити повітряний напад.

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"Але це зайвий раз підкреслює, що все триває, і СВО повинна тривати для того, щоб ми були застраховані від таких загроз", - додав речник Кремля.

Атака на Москву – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 28 на 29 жовтня Москву атакували українські дрони: в напрямку регіону летіли 613 БПЛА. Мер російської столиці Сергій Собянін запевнив, що нібито більша частина була нейтралізована силами ППО Міноборони на дальніх підступах, а 231 безпілотник вдалося знищити при підльоті до Москви. При цьому він повідомив, що спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків.

ASTRA з посиланням на російські ЗМІ пише, що під час атаки в аеропортах були введені обмеження. Зокрема, два літаки, які летіли з Туреччини в Москву, розвернулись назад через За даними російських ЗМІ, Росавіація ввела обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропортах Внуково, Домодєдово і Жуковський (Раменське). При цьому через годину обмеження в Жуковському були скасовані, але два аеропорти, як і раніше, приймали літаки за погодженням.

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