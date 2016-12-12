В Інституті Горшеніна підведуть підсумки Року англійської мови в Україні

З 12 по 18 грудня за ініціативою GoGlobal і за підтримки Адміністрації Президента України, Міністерства освіти і науки України, Посольства США в Україні та Британської Ради відбудеться тиждень закриття Року англійської мови в Україні.

Ухвалою Президента України Петра Порошенка 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Україні. Щоб дізнатися, чи українці заговорили англійською, запрошуємо журналістів взяти участь у прес-брифінгу «Підсумки Року англійської мови в Україні», яка відбудеться 12 грудня о 13:00 в Інституті Горшеніна, за адресою вул. Мала Житомирська, 18Б.

На заході обговорюватимуться основні зміни, що відбулися у сфері держслужби, запуску в кінотеатрах України кіно мовою оригіналу, введення безкоштовних профорієнтаційних курсів англійської мови для працівників сфери послуг, ефективність пришкільних мовних таборів GoCamp та надання українцям безкоштовних можливостей для вивчення іноземних мов. Журналісти дізнаються про заходи, які пройдуть протягом тижня по всій країні у зв'язку з закриттям Року англійської мови.

Спікери:

· Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента;

· Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України;

· Мустафа Найєм, співзасновник ГО Global Office, народний депутат України;

· Саймон Вільямс, директор Британської Ради;

· Карен Робли, аташе з питань освіти і культури посольства США в Україні;

· Анастасія Давидова, директор з маркетингу мережі кінотеатрів Multiplex.

Модератор – Соня Кошкіна.

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За додатковою інформацією: Тетяна Кириленко– 050 97 93 596.

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