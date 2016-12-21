Експерти обговорять підсумки 2016 року і виклики 2017 року
21 грудня (середа) 2016 року о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Внутрішня політика: підсумки 2016 року і виклики 2017року".
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Що отримала і втратила Україна в 2016 році?
Соціальна ситуація: як уникнути вибуху?
Економіка України: чи є шанси на зростання?
Наскільки парламент і уряд контролюють ситуацію в країні?
Чи можливі дострокові вибори в 2017 році?
Боротьба з корупцією: гра на публіку чи реальні зміни?
Кому і навіщо потрібна депутатська недоторканність?
Учасники круглого столу:
Борислав Розенблат, народний депутат України (БПП);
Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО "Батьківщина");
Віктор Єленський, народний депутат України ("Народний фронт");
Любомир Зубач, народний депутат України ("Об'єднання "Самопоміч"").
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