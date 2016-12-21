Експерти обговорять підсумки 2016 року і виклики 2017 року

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Що отримала і втратила Україна в 2016 році?

Соціальна ситуація: як уникнути вибуху?

Економіка України: чи є шанси на зростання?

Наскільки парламент і уряд контролюють ситуацію в країні?

Чи можливі дострокові вибори в 2017 році?

Боротьба з корупцією: гра на публіку чи реальні зміни?

Кому і навіщо потрібна депутатська недоторканність?

Учасники круглого столу:

Борислав Розенблат, народний депутат України (БПП);

Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО "Батьківщина");

Віктор Єленський, народний депутат України ("Народний фронт");

Любомир Зубач, народний депутат України ("Об'єднання "Самопоміч"").

Модератор - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua.

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Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковою.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).