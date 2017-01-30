Експерти обговорять, до чого призведе конфлікт навколо "Укрзалізниці"
30 січня (понеділок) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «До чого призведе конфлікт навколо "Укрзалізниці"?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання до обговорення:
- Підсумки роботи «Укрзалізниці» за минулий рік.
- Причини і наслідки передачі «Укрзалізниці» у підпорядкування МЕРТ.
- Чи може конфлікт навколо «Укрзалізниці» привести до урядової кризи?
Учасники круглого столу:
- Володимир Омелян, Міністр інфраструктури України;
- Олександр Завгородній, в. о. голови ПАТ "Укрзалізниця" (2015-2016 р);
- Андрій Рязанцев, фінансовий директор ПАТ "Укрзалізниця".
Модератор - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.UA
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадування в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку).