Експерти обговорять, до чого призведе конфлікт навколо "Укрзалізниці"

30 січня (понеділок) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «До чого призведе конфлікт навколо "Укрзалізниці"?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

- Підсумки роботи «Укрзалізниці» за минулий рік.

- Причини і наслідки передачі «Укрзалізниці» у підпорядкування МЕРТ.

- Чи може конфлікт навколо «Укрзалізниці» привести до урядової кризи?

Учасники круглого столу:

- Володимир Омелян, Міністр інфраструктури України;

- Олександр Завгородній, в. о. голови ПАТ "Укрзалізниця" (2015-2016 р);

- Андрій Рязанцев, фінансовий директор ПАТ "Укрзалізниця".

Модератор - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.UA

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадування в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку).