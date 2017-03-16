"Друзі на війні": волонтерська фотовиставка рушає Україною

“Друзі на війні” – зворушливий фотопроект, підготовлений волонтерами фонду “Повернись живим”, рушає в “експо-тур” містами України. Цього тижня фотовиставка відкриється у Дніпрі та Луцьку, далі рушатиме й іншими містами країни.

Експозиція складається із фотографій з безпритульними тваринами, що живуть у зоні АТО поруч із військовими.

Мета проекту– нагадати людям, що живуть у віддалених від фронту містах, що війна досі триває. Зробити це в умовах, коли вже щоденні “сводки з АТО” привертають мало уваги, і навіть втрати перетворюються на статистику – складно. Тому, організатори шукали нові, та зрозумілі навіть дітям, образи.

“Гортаючи архіви з чергових поїздок в АТО, ми побачили, що є чимало світлин, на яких зображені собаки, що прижились на позиціях у військових, кошенята, що народилися під обстрілами і т.ін. Вирішили: ось, що можна показати, тим паче, що у кожного фото є своя історія”, - наголошують організатори.

Ініціатори проекту: Благодійний фонд допомоги армії “Повернись живим” та Дніпропертровська обласна державна адміністрація.

Презентації відбудуться:

16 березня (четвер) о 14:00 – м.Дніпро, пр.Поля, 1а (1 пов. ОДА)

18 березня (субота) о 16:00 – м.Луцьк, вул. Сухомлинського, 1

Учасники презентації: засновник фонду “Повернись живим” Віталій ДЕЙНЕГА, представники місцевих волонтерських рухів, ветерани АТО.

Детальна інформація про проект – 050-8000-167 (Віра Прохира)

Додаткова інформація: Фонд «Повернись живим» з травня 2014 року допомогає українській армії спеціальною технікою та обладнанням, котрі дозволяють зменшити втрати серед бійців та збільшують ефективність виконання бойових завдань.

Принципами роботи фонду є аполітичність, публічна звітність про надходження та витрати, а також контроль за експлуатацією приладів, що були передані на передову.

За два з половиною роки роботи «Повернись живим» було надано допомогу понад 70 підрозділам ЗСУ, на суму понад 1 млн грн грн.