Фонд Пінчука проведе в Давосі другий "круглий стіл" про благодійність

05:12, 27 січня 2009
Разное
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Ключове слово "криза"

Під час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі Фонд Віктора Пінчука проведе 29 січня другий круглий стіл з питань благодійності під назвою «Від Філантрокапіталізму до Філантрокризи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, основними спікерами заходу стануть особи, які зробили важливий внесок в розвиток сучасної моделі благодійності – 42-й Президент США Вільям Дж. КЛІНТОН; екс-прем’єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР; бізнесмен і філантроп сер Річард БРЕНСОН; лауреат Нобелівської премії миру 2006 Мухамед ЮНУС; відомий актор та засновник благодійного фонду Джет ЛІ, а також організатор заходу – громадський діяч та бізнесмен Віктор ПІНЧУК. Модератором дискусії буде Метью БІШОП, бізнес-редактор журналу «Economist», співавтор книги “Філантрокапіталізм».

Основною темою дискусії стане вплив світової економічної кризи на ситуацію у сфері благодійності та перспективи її розвитку. Учасники обговорять питання, в якій мірі ситуація у фінансовій та економічній сфері відіб’ється на масштабах діяльності благодійних фондів, чи варто очікувати істотного зниження відрахувань на філантропію у світі та якими будуть соціальні наслідки такого зниження. У фокусі дискусії буде здатність благодійності й надалі залишатися одним з ключових факторів соціального прогресу, задовольняючи основні соціальні потреби людей, а також нові можливості філантропії, які можуть виникнути після відновлення економіки.

Учасниками круглого столу стануть близько 200 осіб, серед яких офіційні учасники Міжнародного економічного форуму, представники комерційних, благодійних та громадських організацій, а також представники ЗМІ.

Як повідомлялося, перший круглий стіл з питань благодійності Фонд Віктора Пінчука провів у Давосі в дні Всесвітнього економічного форуму в 2008 році. Тоді ключовими спікерами стали засновник фонду «Відкрите суспільство» Джордж СОРОС, редактор журналу «Economist» Метью БІШОП, голова наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО та інші.

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