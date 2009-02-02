У китайського прем'єра кинули черевиком

Під час виступу прем`єр-міністра Китаю Вень Цзябао в Кембріджському університеті один із слухачів шбурнув в нього черевиком і крикнув: "Це скандал!" Як повідомляє AFP, порушника порядку вивели із залу.

Китайський прем`єр виступав у Кембріджі в останній день своєї поїздки Європою. У Великій Британії Цзябао пробув три дні. Незадовго до виступу він закликав уряди всіх країн об`єднати зусилля в боротьбі з кризою, зазначивши, що, хоча ситуація тяжка, вже видно "світло в кінці тунеля".

Лента.ру