Черновецький зібрався... продавати дітей і бабусь по 500 доларів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував представникам бізнесу, що працюють у сфері комунікацій і зв`язку в Києві, створювати з КМДА спільні підприємства, а також узяти шефство над “самотніми бабусями” і дітьми.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію мер столиці озвучив на сьогоднішній зустрічі з бізнесменами.

«Ви берете гектар землі – це наша пропозиція, і ми його даємо за нормальними цінами. І комунікації зокрема наші. Ви оплачуєте вартість землі - і так ми створюємо СП і лобіюємо вас за всіма напрямками в Києві», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до присутніх представників різних компаній.

Під час зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що вже на найближчу сесію Київради планується винести питання про продаж на аукціоні близько 100 земельних ділянок.

«У нас є багато додаткової землі. Дві третини землі в Києві не освоюється невдахами. Я готовий вам її віддати за дуже дешевими цінами», - прокоментував мер.

Також він сказав, що готовий надати в користування бізнесменам історичні особняки Києва. «Їх дуже багато – сотні в Києві. Невдахи там сидять і не прикрашають їх. Умова одна – фасад історичний, пофарбувати його в гарний колір, а внутрішнє наповнення робіть будь-яке», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, він сказав, «готовий відмінити всі розпорядження, що стосуються вторгнення у ваш бізнес».

Також, слухаючи пропозиції і побажання від підприємців, столичний голова зазначив, що не погано було б, щоб вони зайнялися вирішенням соціальних питань в місті. «Я вам готовий запропонувати по бабусі і по дитині. І ви будете їх вести. За 100 доларів – ні, а за 500 – продам», - озвучив свою пропозицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.