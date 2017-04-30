Арт-місто на Троїцькій площі

З 30 квітня по 14 травня приходь на Троїцьку площу!

Саме тут на Троїцькій площі в Києві - біля стадіону «Олімпійський» - з 30 квітня по 14 травня буде проходити унікальний культурно-мистецький проект для родинного відпочинку.

На киян та гостей міста чекає різноманітна розважальна програма, яка розрахована на людей різного віку. Але особлива увага відведена саме сімейному відпочинку та дітям.

У цей період на Троїцькій площі розгорнеться справжнє арт-місто. Тут розташується концертна сцена, дитяча зона, зона майстер-класів, зона виставок-продажів, інформаційна зона. Тому, безсумнівно, кожний знайде тут собі розвагу до душі!

На головній концертній сцені проходитимуть концерти за участю солістів, хору, балету та симфонічного оркестру Національної оперети України, а також Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського, Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, Київського академічного муніципального духового оркестру, дитячих та дорослих фольклорних колективів («Калина», «Горлиця Арт», «Берегиня», Дніпро»), хореографічних колективів («Квіти України», «Фламінго»), джазових колективів, учасників проекту «Х-фактор» та конкурсу «Голос. Діти», відомих українських виконавців та гуртів: KOZAK SYSTEM, Gypsy Lyre, Марічка Бурмака, ManSound, Kira Mazur, Paul Manandise, КІSHE, Фіолет, Клей Угрюмого, ARLETT, Павло Табаков, Аntonina Project (Тоня Матвієнко), ТАРТАК, Вірський, VRODA, Анжеліка Рудницька, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Розклад концертів: 30 квітня, 2, 7, 9 та 14 травня о 16:00; 10 й 12 травня о 19:00.

Після концертів проводитимуться Meet&Greet з артистами, що передбачає спілкування, автограф-сесію та фотосесію з улюбленими виконавцями. Докладніше – у програмі заходів.

Не сумуватиме й малеча! Кожного дня - у спеціально оформленій дитячій зоні - на неї чекатимуть різноманітні розважальні заходи, майстер-класи, аніматори, дитячі квести тощо. Щодня з 15:00 до 18:00.

Дорослі також зможуть навчитись чомусь новому та корисному під час виставок та майстер-класів від народних майстрів. Щодня: з 15:00 до 19:00. Культурно-мистецький проект з організації роботи розважальної зони на Троїцькій площі відбуватиметься за підтримки Київської міської державної адміністрації, Департаменту культури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, Київського національного академічного театру оперети.

Приходь на Троїцьку площу та відчуй себе у культурному центрі Європи!