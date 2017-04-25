Мальта зміцнює економіку за рахунок видачі ПМЖ за інвестиції
Влітку 2016 року мальтійський уряд почав приймати заяви іноземних громадян, які бажають отримати ПМЖ Мальти за інвестиції. Програма Malta Residence and Visa Programme (MRVP) покликана стимулювати економіку республіки.
У серпні 2015 року уряд Республіки Мальта на додаток до програми отримання громадянства за інвестиції Malta Individual Investor Programme (MIIP) запустило новий проект. Malta Residence and Visa Programme (MRVP) — програма отримання ПМЖ Мальти за інвестиції — буде корисною для тих іноземних громадян, які не можуть мати подвійного громадянства (Україна, Казахстан та ін.), але бажали б розглядати Мальту в якості «запасного аеродрому». Уряд Мальти розглядає MRVP в якості альтернативи MIIP також з тієї причини, що остання квотована — розрахована на кінцеве число заявників.
Як зазначив в інтерв'ю, опублікованому на Forbes.ru, директор програми Roderick Cutajar, головний ефект від MRVP принесе залучення до процесу представників місцевої бізнес-спільноти. Оскільки ПМЖ на Мальті вимагає інвестувати в державні облігації, купувати або орендувати нерухомість, то ці процедури залучать агентів з нерухомості та фахівців ринку цінних паперів. Зростання місцевої громади стимулює розвиток ринку послуг і сприятиме створенню нових робочих місць.
ПМЖ Мальти — це спосіб познайомитися з місцевим культурним спадком і особливостями життя на середземноморському острові. Організатори програми не виключають, що багато хто з тих, хто має статус ПМЖ, згодом приймуть рішення про подання документів для участі в MIIP.
Статус ПМЖ на Мальті дозволяє його власнику без віз відвідувати будь-яку європейську країну з числа учасників Шенгенської угоди, а також ті країни, які уклали з Шенгеном договір. Також ПМЖ гарантує доступ до місцевого ринку праці та освітніх програм Мальти, яка вважається одним з найбільш «просунутих» центрів вивчення англійської мови.
Для того, щоб оформити ПМЖ Мальти, інвестору на момент подачі заяви має виповнитися 18 років. Вимоги до кандидата: відсутність судимостей, загрози громадському або державному порядку країни. Фінансові критерії: 250 тисяч євро інвестицій в держоблігації, оренда або покупка нерухомості, страховка за встановленим зразком, оплата адміністративного збору. Разом з інвестором у програмі можуть брати участь члени його сім'ї: дружина/чоловік, діти (в тому числі від попередніх шлюбів) молодше 26 років, залежні батьки, бабусі і дідусі дружини/чоловіка.
В Україні, Казахстані та Росії оформленням MRVP займається компанія Іммігрант Інвест — сертифікований агент з офісом на Мальті, що працює на підставі ліцензії, виданої урядом Мальти.
Іммігрант Інвест рекомендує заявникам звертатися до послуг офіційних агентів з представництвом на Мальті. Компанії без офісу — це найчастіше посередники, основний заробіток яких — комісія, а це призводить до збільшення суми угоди.