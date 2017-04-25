Мальта зміцнює економіку за рахунок видачі ПМЖ за інвестиції

У серпні 2015 року уряд Республіки Мальта на додаток до програми отримання громадянства за інвестиції Malta Individual Investor Programme (MIIP) запустило новий проект. Malta Residence and Visa Programme (MRVP) — програма отримання ПМЖ Мальти за інвестиції — буде корисною для тих іноземних громадян, які не можуть мати подвійного громадянства (Україна, Казахстан та ін.), але бажали б розглядати Мальту в якості «запасного аеродрому». Уряд Мальти розглядає MRVP в якості альтернативи MIIP також з тієї причини, що остання квотована — розрахована на кінцеве число заявників.

Як зазначив в інтерв'ю, опублікованому на Forbes.ru, директор програми Roderick Cutajar, головний ефект від MRVP принесе залучення до процесу представників місцевої бізнес-спільноти. Оскільки ПМЖ на Мальті вимагає інвестувати в державні облігації, купувати або орендувати нерухомість, то ці процедури залучать агентів з нерухомості та фахівців ринку цінних паперів. Зростання місцевої громади стимулює розвиток ринку послуг і сприятиме створенню нових робочих місць.

ПМЖ Мальти — це спосіб познайомитися з місцевим культурним спадком і особливостями життя на середземноморському острові. Організатори програми не виключають, що багато хто з тих, хто має статус ПМЖ, згодом приймуть рішення про подання документів для участі в MIIP.

Статус ПМЖ на Мальті дозволяє його власнику без віз відвідувати будь-яку європейську країну з числа учасників Шенгенської угоди, а також ті країни, які уклали з Шенгеном договір. Також ПМЖ гарантує доступ до місцевого ринку праці та освітніх програм Мальти, яка вважається одним з найбільш «просунутих» центрів вивчення англійської мови.

Для того, щоб оформити ПМЖ Мальти, інвестору на момент подачі заяви має виповнитися 18 років. Вимоги до кандидата: відсутність судимостей, загрози громадському або державному порядку країни. Фінансові критерії: 250 тисяч євро інвестицій в держоблігації, оренда або покупка нерухомості, страховка за встановленим зразком, оплата адміністративного збору. Разом з інвестором у програмі можуть брати участь члени його сім'ї: дружина/чоловік, діти (в тому числі від попередніх шлюбів) молодше 26 років, залежні батьки, бабусі і дідусі дружини/чоловіка.

В Україні, Казахстані та Росії оформленням MRVP займається компанія Іммігрант Інвест — сертифікований агент з офісом на Мальті, що працює на підставі ліцензії, виданої урядом Мальти.

Іммігрант Інвест рекомендує заявникам звертатися до послуг офіційних агентів з представництвом на Мальті. Компанії без офісу — це найчастіше посередники, основний заробіток яких — комісія, а це призводить до збільшення суми угоди.