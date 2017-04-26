Для тих, хто не встиг змінити ім'я на Айфон: нова акція від Алло

24 квітня компанія "Алло" оголосила про старт нової національної активності: "Що ти готовий обміняти на кращий смартфон у світі?" Суть акції - "Алло" розгляне практично будь-які пропозиції про обмін чого-небудь на один з 8 нових Samsung Galaxy S8. Всі кошти, отримані від продажу товарів/активів переможців, буде у повному обсязі перераховано у фонд "Таблеточки".

Обміняти можна все, що завгодно: від дачі під Жашковом або майже нового iPhone 7 до зобов'язання зробити татуювання з рекламним слоганом або квартальний контракт на роботу промоутером в "Алло".

Як заявки приймається все, що має цінність: товари, послуги, рухоме і нерухоме майно. На відміну від аналогічних аукціонів на Ebay компанія заявляє, що категорично не прийме нічого, пов'язаного зі здоров'ям клієнтів або тим, що може бути пов'язано з приниженням почуття власної гідності учасників. Тобто як мінімум секс і внутрішні органи залишаються за рамками конкурсу.

Всі заявки учасників діляться на 2 групи: топ пропозицій щодо оцінки "Алло" і топ за кількістю набраних голосів. Найбільші бали будуть набирати або найдорожчі пропозиції, або оригінальні і цікаві. Всі отримані в обмін на 8 новеньких Samsung Galaxy S8 товари/активи будуть продані, кошти від продажу у повному обсязі буде перераховано у фонд "Таблеточки". Можна запропонувати гроші як свій лот на обмін, але очевидно, що суми, нижче ринкової ціни за пристрої, не принесуть перемогу.

Інформація про учасників, їхні пропозиції та деталі акції доступні на сайті "Алло": allo.ua/s8-obmen/ Конкурс триватиме до 15 травня, після чого буде оголошено переможців.

Міжнародний благодійний фонд "Таблеточки" - найбільший український незалежний благодійний фонд, який захищає інтереси дітей з онкозахворюваннями. З 2011 року близько 6000 дітей отримали допомогу на суму близько 73 млн грн. Фонд надає матеріальну, психологічну та паліативну допомогу онкохворим дітям, а також розвиває волонтерський і донорський рух в Україні. www.tabletochki.org www.fb.com/tabletochki

Група компаній "Алло" - найбільший гравець українського ринку персональної електроніки, лідер на ринку смартфонів. Компанія об'єднує роздрібну мережу "Алло" (430 магазинів), інтернет магазин allo.ua, дистриб'юторську компанію "Цифротех". У своїх магазинах компанія офіційно продає пристрої Samsung, Xiaomi, Sony, HTC та інших міжнародних брендів.