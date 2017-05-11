У Житомирі встановлять рекорд – найбільший прапор ЄС в Україні

У Житомирі зафіксують новий національний рекорд – найбільший прапор ЄС в Україні. Так Житомирщина готується до затвердження Радою ЄС безвізу для України.

Встановлення прапору розміром 454,2 кв. м. відбудеться у рамках відзначення Дня Європи. І це стане візуалізацією гасла «Україна – це Європа!».

Реєстрація рекорду проходитиме сьогодні, 11 травня, о 15.30 год. за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 1.