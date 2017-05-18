Експерти обговорять блокування російських сервісів в Україні. Чи це загрожує свободі слова?
18 травня 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Відгородитися від російського Інтернету. Місія здійсненна?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Яку мету має указ президента України щодо санкцій проти російських компаній? Чи можна досягти мети такими методами.
Які можливі наслідки, в тому числі для пересічних українців?
Великий український Брандмауер. Технічні можливості реалізації указу.
Чи загрожує даний указ свободі слова в Україні?
Учасники круглого столу:
Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації президента України, екс-генеральний директор «Майкрософт Україна»;
Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України;
Олександр Кардаков, бізнесмен-інноватор, голова наглядової ради "Октава Капітал";
Іван Сидоренко, директор департаменту корпоративних продажів компанії "ІТ-Інтегратор";
Михайло Макарук, офіційний представник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm;
Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine.
Модератор – Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).