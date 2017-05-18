Експерти обговорять блокування російських сервісів в Україні. Чи це загрожує свободі слова?

18 травня 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Відгородитися від російського Інтернету. Місія здійсненна?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Яку мету має указ президента України щодо санкцій проти російських компаній? Чи можна досягти мети такими методами.

Які можливі наслідки, в тому числі для пересічних українців?

Великий український Брандмауер. Технічні можливості реалізації указу.

Чи загрожує даний указ свободі слова в Україні?

Учасники круглого столу:

Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації президента України, екс-генеральний директор «Майкрософт Україна»;

Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України;

Олександр Кардаков, бізнесмен-інноватор, голова наглядової ради "Октава Капітал";

Іван Сидоренко, директор департаменту корпоративних продажів компанії "ІТ-Інтегратор";

Михайло Макарук, офіційний представник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm;

Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Модератор – Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).