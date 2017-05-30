У Києві 500 школярів встановлять рекорд одночасної лічби

Додавати, віднімати і множити тризначні числа – в умі - швидше за калькулятор – у шість років. Мистецтво усної лічби продемонструють 30 травня у Києві школярі зі всієї України. Олімпіада відбудеться для дітей від 5 до 14 років.

Також в цей день планується встановити Національний рекорд з одночасних обчислень на рахунках Абакус. Очікується, що участь у встановленні рекорду візьмуть понад 500 учнів. Фіксувати рекорд будуть представники Національного реєстру рекордів України.

У січні 2017-го року подібна Олімпіада вже об'єднала учнів Києва та Київської області. Тепер же позмагатися за звання найкращого приїдуть учні з більш як 10 міст України.

Ментальна арифметика - методика усного рахунку, яка використовує в навчанні спеціальні рахунки Абакус. Поступово діти тренуються обходитися без них, збільшуючи складність усних обчислень. Дана методика поширена у понад 70 країнах світу, в різні роки нею оволоділи більше мільйона учнів. В Японії та Китаї ментальна арифметика входить у шкільну програму.

Міжнародні дослідження вчених підтвердили, що заняття ментальної арифметикою розвивають одночасно обидві півкулі мозку і зв'язки між півкулями, завдяки чому у дітей стрімко підвищується швидкість мислення, концентрація уваги, уяву і образне мислення, а також здатність швидко аналізувати інформацію та приймати рішення.

“Зараз ментальна арифметика розвивається по всій Україні в рамках приватних шкіл і центрів. До нашої країни лише в останні роки докотився бум, який спостерігається на ментальну арифметику по всьому світу протягом останніх 2-х десятиліть. Ми не просто розвиваємо цю методику, але й прагнемо, щоб у майбутньому ментальна арифметика стала невід'ємною частиною шкільної освіти." - зазначила організатор Олімпіади Марина Мужановська.

Як рахує тризначні числа і одночасно грає на сопілці дитина, яка займається ментальною арифметикою 1,5 року дивіться тут.

30 травня, Київ, пл. Перемоги, 3 - ТРЦ «Україна», 4 поверх, Дитяча планета

12:00 - Початок Олімпіади

15:00 - Фіксація рекорду з одночасного рахунку на Абакусах

Попередня акредитація за телефоном 095 762 74 94 (Роман)

indigomentalcom@gmail.com