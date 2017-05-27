Благодійна акція "Країна щасливих дітей" до Дня захисту дітей

Громадський діяч Марина Кінах та арт-школа моди і краси «Kids Style» за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців проводять благодійну акцію «Країна щасливих дітей» до Дня захисту дітей. Її гостями стануть діти з багатодітних сімей, воїнів АТО, переселенці зі Сходу України, вихованці шкіл та дитячих садків Києва.

Дитяче свято «Країна щасливих дітей» присвячене сімейним цінностям. Говоритимемо про любов і турботу, відповідальність, повагу до малечі, домашні традиції – все те, що закладається родиною сьогодні, щоб збудувати щасливе завтра.

Йтиметься про необхідність й іншого ставлення в суспільстві до дітей з особливими потребами – виховання толерантного ставлення до них, створення можливостей для реалізації їх творчого потенціалу, ефективного навчання.

Відбудеться святковий концерт від дитячих художніх колективів, покази одягу від українських дизайнерів. У фойє гостей свята чекає дитяча розважальна програма – дитяча анімація, майстер-класи, твістінг, аква-грим, святковий ярмарок.

Вже вдруге на святі буде проведена акція «Витоки доброти», під час якої діти-гості зможуть залишити свої іграшки і книги для передачі їх в дитячі будинки.

Кожна дитина отримає подарунок від спонсорів і партнерів акції.

Запрошуємо на свято!