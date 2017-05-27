Благодійна акція "Країна щасливих дітей" до Дня захисту дітей

13:00, 27 травня 2017
Разное
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Дитяче свято «Країна щасливих дітей» присвячене сімейним цінностям.  Говоритимемо про любов і турботу, відповідальність, повагу до малечі, домашні традиції – все те, що  закладається  родиною сьогодні, щоб  збудувати щасливе завтра.

Громадський діяч Марина Кінах та арт-школа моди і краси «Kids Style» за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців проводять благодійну акцію «Країна щасливих дітей» до Дня захисту дітей. Її гостями стануть  діти з багатодітних сімей, воїнів АТО, переселенці зі Сходу України, вихованці шкіл та дитячих садків Києва.

Дитяче свято «Країна щасливих дітей» присвячене сімейним цінностям.  Говоритимемо про любов і турботу, відповідальність, повагу до малечі, домашні традиції – все те, що  закладається  родиною сьогодні, щоб  збудувати щасливе завтра.

Йтиметься про необхідність й іншого ставлення в суспільстві  до дітей з особливими потребами –  виховання толерантного ставлення до них, створення можливостей для реалізації їх творчого  потенціалу, ефективного навчання.

Відбудеться святковий концерт від дитячих художніх колективів, покази одягу від українських дизайнерів.  У фойє гостей свята чекає дитяча розважальна програма – дитяча анімація, майстер-класи, твістінг, аква-грим, святковий ярмарок.

Вже вдруге на святі  буде проведена акція «Витоки доброти», під час якої діти-гості зможуть залишити свої іграшки і книги для передачі їх в  дитячі будинки.

Кожна дитина отримає подарунок від спонсорів і партнерів акції.    

Запрошуємо на свято!

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