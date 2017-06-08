Фонд сім'ї Святослава Нечитайла серед кращих благодійних організацій України

Національний рейтинг благодійників - це професійний незалежний рейтинг благодійних фондів та організацій, які готові оприлюднити свої податкові звіти. Його проводять Український форум благодійників спільно з авторитетними партнерами з 2013 року.

Участь у Національному рейтингу благодійників – це ознака підзвітності благодійної організації. Участь у Рейтингу сприяє стратегічному розвитку сектору благодійності. Це підвищення стандартів роботи, виховання культури благодійності та позитивної громадської думки.

Інформація про підсумки роботи Фонду родини Нечитайло в 2016 році була опублікована раніше на офіційному сайті.

Інформаційна довідка:

Український форум благодійників – перша в Україні професійна асоціація благодійних фондів, організацій і бізнес-компаній, які займаються благодійністю. Форум було створено у 2004 році з ініціативи семи провідних міжнародних та вітчизняних фондів. Форум є членом Європейської мережі донорських асоціацій DAFNE та мережі Всесвітньої ініціативи для підтримки ґрантодавства WINGS, а також підписантом Української мережі Глобального договору ООН.

Члени Форуму – зареєстровані міжнародні та українські благодійні фонди та організації, основною формою діяльності яких є надання благодійної допомоги. Віднедавна Форум також відкритий для інших типів неприбуткових організацій, для бізнес-компаній, які займаються благодійними програмами на території України, та для інституцій, діяльність яких дотична до сфери благодійності. Членство у Форумі є повним та асоційованим. Він об’єднує 34 організації.