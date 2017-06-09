Ігор Лисов та Дмитро Єкимов готові до проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Дана подія викликала колосальний ажіотаж серед ЗМІ. Подію відвідали телеканали: СТБ, ICTV, Новий, 24 Канал, 5 Канал, а також більше 10 інтернет та друкованих видань.

«Зараз Sport Life налічує 50 фітнес-клубів, ми плануємо зростання мережі до 100 фітнес-клубів в найближчі три роки, що можна буде всерйоз вважати колосальним внеском у розвиток спортивної інфраструктури держави і масове оздоровлення населення країни, - зазначив засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкимов. - Кожен клуб має свою особливу фішку - вид спорту під який він був задуманий. У цьому клубі Sport Life Теремки ми приймаємо чемпіонат зі стрибків у воду. У Львові ми готові приймати чемпіонати по сквошу. У київському клубі на Чернігівській - чемпіонати з боксу і єдиноборств».

Пан Єкимов також підкреслив: «Україна може пишатися проведенням чемпіонату Європи з футболу EURO 2012. В цьому році - блискучим проведенням Євробачення, а в понеділок розпочинається чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Саме це і формує позитивний імідж України на міжнародній арені».

«Українська збірна команда зі стрибків у воду входить до складу лідируючих спортивних команд Європи. У минулому році Федерація України зі стрибків у воду, яку я очолюю більше 15 років, за підтримки Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, звернулася до Європейської асоціації плавання (LEN) з пропозицією про можливість проведення чемпіонату Європи в Києві. Я вдячний нашим європейським колегам за виявлену високу довіру і надану можливість вперше провести даний чемпіонат в Україні», - сказав під час прес-туру президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов. - В цьому заході братимуть участь 23 європейські країни і 150 спортсменів, загальна делегація складе близько 300 осіб. Ми вже зустріли представників збірних Великобританії, Німеччини та Болгарії, і очікуємо учасників з інших країн. У свою чергу, компанія «Ліко-Холдинг», як генеральний партнер Федерації і чемпіонату Європи, забезпечить максимально комфортні і безпечні умови для всіх учасників змагань. Запрошую всіх на урочисте відкриття чемпіонату Європи зі стрибківу воду. Самі змагання розпочнуться 12 червня».

Також Ігор Лисов зазначив: «Потрібно розуміти, як соціально важливо прищепити людям культуру займатися спортом і створити для цього необхідні умови. Таких людей, як Дмитро Єкимов, які внесли свій вклад в розвиток нашої країни і створення здорової нації, в формування майбутнього і формування іншої ідеології, можна перерахувати на пальцях. Сьогодні стало модно займатися спортом!»