Могилі Гоголя повернуть первинний вигляд

Відновлення первинного виду могили Гоголя стане однією з найважливіших подій святкування 200-річного ювілею письменника, сказав журналістам у п`ятницю заступник міністра культури РФ Андрій Бусигін.

"Пам`ятник роботи скульптора Томського, який нині встановлений на могилі Гоголя на кладовищі Новодєвіїчого монастиря, перенесуть, а на його місці відновлять той надгробок, який був у 1931 році демонтований при повторному похованні з кладовища Свято-Данилова монастиря".

Спочатку Гоголь був похований у Свято-Даниловому монастирі. Там на його могилі стояв камінь-голгофа, увінчаний бронзовим хрестом. Після того, як прах письменника перепоховали на кладовищі Новодєвіїчого монастиря, на його могилі встановили пам`ятник роботи Томського. Сам Гоголь заповідав, щоб його надгробок виглядав відповідно до православних канонів.

За словах Бусигіна, первинний вид надгробка неможливо повернути до ювілею Гоголя, який народився 1 квітня, з кліматичних причин - роботи краще за все буде почати влітку.

"Я чув версію, що камінь з могили Гоголя був перенесений на могилу Михайла Булгакова, але експертиза не проводилася", - зазначив він.

За його словами, у будь-якому разі "камінь з могили Булгакова ніхто не забиратиме". Він додав, що буде споруджений новий надгробок за тими зображеннями первинного виду могили, що збереглися.

Він також відзначив, що автор, який відновить первинний вид надгробка, ще не визначений. "Ми проводитимемо тендер, оскільки установка здійснюватиметься державним коштом", - підсумував він.

РІА “Новости”