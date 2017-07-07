В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл про умови п'ятого траншу МВФ

У п'ятницю, 7 липня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "За яких умов Україна отримає новий транш МВФ?"

Питання до обговорення:

Чому Україна зволікає з реалізацією ключових - за оцінкою МВФ - реформ?

У чому причина затримки реалізації аграрної реформи? Що стало "каменем спотикання" в земельному питанні?

Які наслідки для економіки матиме затримка п'ятого траншу МВФ? За яких умов і коли він буде наданий Україні?

Учасники круглого столу:

Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій;

Дмитро Яблоновський, старший економіст Центру економічної стратегії;

Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concord Capital.

Модератор круглого столу - Андрій Яницький, редактор економічного відділу LB.ua

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Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).