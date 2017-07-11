Фарватер – професійний пошук турів!

Ну, хто не любить відпочинок, запитаєте ви? Особливо, якщо він поєднується з подорожами та розвагами. Компанія Фарватер вважає, що відпочинок має починатися ще на етапі вибору туру в Туреччину або іншу країну.

У туристів інколи бувають такі ситуації, коли ви обрали туроператора и вирішили придбати путівку, але паралельно переглядаєте варіанти та порівнюйте ціни на тури на сайтах інших туристичних агентств. Цей процес займає багато часу і не приносить задоволення. Туристу здається, що «можна знайти дешевше» і так можна шукати дуже довго.

Це було колись, сьогодні існує нова зручна система для пошуку та бронювання улюблених турів в Єгипет та інші країни. Це інструмент, який допоможе швидко знайти та забронювати найзручніший тур. При цьому, необхідність порівнювати відпадає, адже Фарватер зібрав всі тури на одному сайті.

Сервіс дає змогу шукати тури в Єгипет зручно та по приємним цінам!

Фарватер настільки зручний, що ви знайдете путівку на відпочинок за декілька хвилин. Для того, щоб підібрати тур в Туреччину або в іншу країну, необхідно просто ввести необхідні вам запити.

Для початку вам слід ввести країну, куди збираєтеся відправитися на відпочинок. Далі виберіть категорію готелю або конкретну його назву. Вид поїздок - ще один важливий критерій. Ви самі вибираєте також тип харчування.

Важливо вказати дати вильоту та тривалість вашого туру. Якщо у вас є чіткий бюджет і ви хочете вкластись в нього, задайте ціну за номер в готелі від певної суми і до. Вкажіть, з якого міста ви будете летіти на відпочинок. А тепер можна натискати кнопку «Знайти» і почати ознайомлення з готелями та цінами на них.

Кількість часу, витраченого на пошук туру в Єгипет на Фарватері, набагато менша, ніж, при відвідуванні турагентства чи аналізі цін інших операторів.

В чому перевага покупки туру в Єгипет на Фарватері?

Моніторинг цін відбувається кожну секунд і туристи дізнаються першими про «гарячі» тури та путівки. Сервіс має такі додаткові характеристики:

Висвітлює актуальну інформацію – сервіс не хоче витрачати час своїх клієнтів на неактуальні тури в Туреччину або Єгипет.

або Єгипет. Туристи мають змогу перевірити актуальність туру та подивитися, чи є у наявності місця на чартерних рейсах.

Система Фарватер орієнтована на українського користувача.

Простий і зручний інтерфейс. Вам не потрібно додатково переглядати відеоматеріали або читати про те, як користуватись Фарватером.

Чітке групування всіх турів за певними параметрами.

Фарватер має унікальний алгоритм швидкого пошуку «гарячих» турів.

Це безкоштовний сервіс.

Від вас вимагається тільки пройти реєстрацію. Через кілька хвилин ви отримаєте доступ до повнофункціональної роботи для пошуку вашого туру в Єгипет.

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