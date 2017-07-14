В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл за підсумками роботи Верховної Ради

Які основні досягнення Верховної Ради України VIII скликання?

14 липня (п'ятниця) 2017 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Підсумки роботи Верховної Ради України. Закриття сезону". Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна. Питання для обговорення: Які основні досягнення Верховної Ради України VIII скликання за останнє півріччя і за половину п'ятирічної каденції?

Чому ВРУ зволікає з прийняттям законопроектів для основних реформ?

Які наслідки матиме зняття депутатської недоторканності з окремих депутатів? Учасники круглого столу: Юрій Соловей , народний депутат України (БПП)

, народний депутат України (БПП) Тетяна Острикова , народний депутат України («Самопоміч»);

, народний депутат України («Самопоміч»); Вадим Кривенко , народний депутат України (НФ)

, народний депутат України (НФ) Іван Крулько, народний депутат України (ВО «Батьківщина»). Модератор круглого столу - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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