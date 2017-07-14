В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл за підсумками роботи Верховної Ради
14:00, 14 липня 2017Разное
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Які основні досягнення Верховної Ради України VIII скликання?
14 липня (п'ятниця) 2017 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Підсумки роботи Верховної Ради України. Закриття сезону".
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
- Які основні досягнення Верховної Ради України VIII скликання за останнє півріччя і за половину п'ятирічної каденції?
- Чому ВРУ зволікає з прийняттям законопроектів для основних реформ?
- Які наслідки матиме зняття депутатської недоторканності з окремих депутатів?
Учасники круглого столу:
- Юрій Соловей, народний депутат України (БПП)
- Тетяна Острикова, народний депутат України («Самопоміч»);
- Вадим Кривенко, народний депутат України (НФ)
- Іван Крулько, народний депутат України (ВО «Батьківщина»).
Модератор круглого столу - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).
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