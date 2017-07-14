В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл за підсумками роботи Верховної Ради

14:00, 14 липня 2017
Разное
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Які основні досягнення Верховної Ради України VIII скликання?

14 липня (п'ятниця) 2017 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Підсумки роботи Верховної Ради України. Закриття сезону".

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

  • Які основні досягнення Верховної Ради України VIII скликання за останнє півріччя і за половину п'ятирічної каденції?
  • Чому ВРУ зволікає з прийняттям законопроектів для основних реформ?
  • Які наслідки матиме зняття депутатської недоторканності з окремих депутатів?

Учасники круглого столу:

  • Юрій Соловей, народний депутат України (БПП)
  • Тетяна Острикова, народний депутат України («Самопоміч»);
  • Вадим Кривенко, народний депутат України (НФ)
  • Іван Крулько, народний депутат України (ВО «Батьківщина»).

Модератор круглого столу - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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