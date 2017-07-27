27 липня об 11-00 у м.Тернополі відбудеться семінар "Зустріч з бізнесом"
Учасникам заходу буде надано практичні роз’яснення від провідних експертів України у сфері податкогового права, а також унікальні можливості отримати відповіді на запитання стосовно податків під час семінару. Зокрема, фахівці розкриють такі питання:
- Зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування: проблеми застосування;
- Що слід враховувати платникам єдиного податку для зменшення податкових ризиків;
- Легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення;
- Концепція «прихованого працевлаштування», або як суду встановити факт фіктивного працевлаштування;
- Особливості використання інтерактивної платформи про податки TaxLink.
Організатори: Державна фіскальна служба у Тернопільській області, перша інтерактивна платформа про податки Taxlink. За підтримки бухгалтерського клубу "Меркурій".
Учасники:
Ігор Комендат - начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області;
Петро Якимчук - заст.начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області;
Наталя Волошинович - начальник управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Тернопільській області;
Віта Форсюк – СЕО Taxlink, старший юрист та керівник практики податкового права ЮК Jurimex, адвокат;
Костянтин Чарторийський - експерт Taxlink, старший юрист практики податкового права ЮК Jurimex, член Асоціації податкових радників;
Мирослава Нечай - експерт Taxlink, старший юрист практики податкового права ЮК Jurimex, член Асоціації податкових радників;
Роман Швець - фахівець з розвитку інтерактивної платформи про податки TaxLink.
Місце проведення: Головне управління ДФС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.
Початок семінару о 10:30.
Реєстрація за посиланням.