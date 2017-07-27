Прес-конференція авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України"

27 липня о 16-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція з приводу судових позовів авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” (МАУ) до Міжнародного аеропорту «Львів» та Міністерства інфраструктури. У прес-конференції візьмуть участь: Юрій Мірошников, президент МАУ; Олег Бондар, керуючий партнер юридичної фірми Ecovis Бондар та Бондар (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).Потрібна акредитація (до 13:00 27 липня) Тел. (044) 451-85-13 або office@msgpr.com.ua