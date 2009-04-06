Розблокування коліс у Києві подешевшало

Комунальне підприємство “Київтранспарксервіс” з 2 квітня майже вдвічі знизило тарифи за розблокування коліс припаркованих транспортних засобів, водії яких не сплатили місцевий збір на послуги з паркування.

Як повідомляється на офіційному сайті КП “Київтранспарксервіс”, нові тарифи затверджені наказом від 19 березня 2009 р. № 24 та погоджено начальником Головного управління з питань цінової політики 2 квітня поточного року.

Таким чином, тепер у І територіальній зоні тариф за блокування та розблокування коліс однієї авто становить 170 грн. з ПДВ (був 300 грн.) (у межах пл. Європейська, вул. Трьохсвятительська, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, площа Льва Толстого, вул. Велика Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Еспланадна, вул. Басейна, вул. Шовковична, вул. Грушевського, пл. Європейська);

у ІІ територіальній зоні – 160 грн. з ПДВ (було 222 грн.) (у межах вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Ярославська, пров. Ярославський, вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, вул. Артема, вул. Мельникова, вул. О.Теліги, вул. Довженка, вул. Індустріальна, бул. Чоколівський, пр. Червонозоряний, площа Московська, бул. Дружби Народів, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька).

У ІІІ паркувальній зоні тариф залишився незмінним – 150 грн з ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, останнє підвищення тарифів за блокування-розблокування коліс автотранспортних засобів відбулося 1 листопада 2008 р. До того часу по місту діяла однакова вартість цієї послуги 100 грн. за один транспортний засіб.