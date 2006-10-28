Титул «Міс Європа-2006» виборола представниця Франції

Вчора ввечері, в Національному палаці "Україна" в Києві відбулася фінальна церемонія міжнародного конкурсу «Міс Європа-2006», що транслювалася в прямому ефірі в 12 європейських країнах.

Як передає корреспондент УНІАН, журі конкурсу у складі: голова журі «Міс Європа-2006» – відомий кутюр’є Роберто КАВАЛЛІ, композитора Омара АРФУША, голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та депутата Кримського парламенту Нестора ШУФРИЧА, обрали переможницею конкурсу представницю Франції.

А українка, студентка академії МВС, киянка, «Міс Україна-2006» Олена АВРАМЕНКО вперше в історії конкурсу стала «Першою віце-міс Європи – 2006».

«Міс Білорусь» та «Міс Польща» отримали звання віце-міс.

Також слід зазначити, що долю європейської корони довелось вирішувати шляхом переголосування, оскільки вперше дві претендентки на нагороду з України та Франції отримали однакову кількість голосів журі.

Корону переможниці вручили ведучі фінальної церемонії «Міс Європа-2006» – зірка французького телеканалу TF-1 Жан П’єр ФУКО та відома телеведуча, «Міс Росія-2005» Вікторія ЛОПИРЬОВА.

Переможниця також стала володаркою призів на суму 100 тис. євро і корони з діамантами, яка оцінюється в 350 тис. євро.

Довідка УНІАН. Міжнародний конкурс краси «Міс Європа» входить у трійку найпрестижніших конкурсів краси у світі: Міс Всесвіт, Міс Світу та Міс Європа. Цього року в конкурсі «Міс Європа-2006» взяли участь понад 30 країн.